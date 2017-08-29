В Ереване в бильярдной девушку захватили в заложники

2017-08-29 17:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой ой на «news.am», неизвестный мужчина захватил в заложники молодую девушку. В пресс-службе полиции отметили лишь, что на месте происшествия работают полицейские.

Спустя некоторое время полицейские обезвредили мужчину, захватившего в заложники девушку в баре бильярдной «Weekend». Это стало возможно благодаря работе снайпера. Мужчина скончался в больнице.

По некоторым данным, захваченная в заложники девушка пострадала и госпитализирована. Улица Ростовян, на которой расположена бильярдная, закрыта.