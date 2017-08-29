NASA представило стимпанк-ровер для изучения Венеры

2017-08-29 17:10 | www.oxu.az | 3

Необычная конструкция позволит устройству успешно функционировать и передавать научные данные, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Изучение Венеры — одной из самых горячих планет Солнечной системы — потребовало от инженеров NASA совершенно иного подхода к проектированию научных аппаратов. Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) разрабатывался с максимальным учётом особенностей применения на поверхности планеты. Для как можно более надёжной работы в условиях Венеры инженеры спроектировали ровер с «механическим» компьютером, «заводить» который будут сильные ветра, бушующие на поверхности планеты.

Помимо этого, ровер должен будет выдерживать и другие сложные условия: атмосфера Венеры в 90 раз плотнее земной, а средняя температура может подниматься до 462 градусов по Цельсию. Передавать сообщения о составе почвы и атмосферы ровер будет с помощью кода Морзе, а передачей данных на Землю займутся специальные шары-ретрансляторы, размещённые на значительном удалении от поверхности планеты.

И.Ф.