Филиал "Гянджлик" банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни

2017-08-29 17:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) продолжить обслуживание клиентов в дни Гурбан Байрамы, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Как отмечается, в период с первого по четвертое сентября филиал будет работать с 10:00 до 16:00.

Клиентам будет доступен полный спектр банковских услуг: обмен валют, получение и перечисление средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации.

Филиал расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу пр-т M.K.Aтатюрка, 2 (напротив торгового центра «Ganjlik Mall»).

Кроме того, в любое время клиенты могут воспользоваться банкоматами ВТБ (Азербайджан).

Банк ВТБ (Азербайджан) является "дочкой" Банка ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и AtaHolding. Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.