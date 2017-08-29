Министерство: В 50 школах будет продолжен проект «Интенсивное обучение русскому языку»

2017-08-29 17:35 | www.apa.az | 4

Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о продолжении реализации проекта «Интенсивное обучение русскому языку».

Как сообщили АПА в министерстве, согласно приказу, в 50 общеобразовательных учреждениях страны будет продолжена реализация проекта «Интенсивное обучение русскому языку».

В 2017-2018 учебном году Министерством образования будет продолжена реализация проекта интенсивного обучения русскому языку в I-IX классах в полных средних школах № 3, 12, 13, 36, 42, 45, 51, 63, 70, 95, 106, 129, 178, 193, 212, 238, 244, 245, 246, 250, 257, 263, 265, 272, 274, 275, 276, 278, 283, 284, 286, 292, 295 города Баку, в школе-лицее № 20 и комплексе школа-лицей № 43, в школе № 5 города Гянджа, в Технико-гуманитарном лицее города Мингячевир, в школе № 11 города Сумгаит, в школе № 3 города Ширван, в школе № 2 города Хырдалан Абшеронского района, в школе № 5 города Шеки, в школе № 6 города Шамахы, в школе села Талыстан Исмаиллинского района, в школе села Али Байрамлы Загатальского района, в школе села Агбулаг Товузского района, в школе села Алимамедоба Губинского района, в школе села Леджет Гусарского района, в школе № 2 города Масаллы, в школе села Гавзава Лянкяранского района, в школе села Мамедабад Саатлинского района.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.