Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в сентябре - министр

2017-08-29 17:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в сентябре, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в интервью телеканалу TRT Haber.

По словам министра, в настоящее время ведутся работы по завершению проекта на территории Грузии.

Как сказал Арслан, после завершения строительства БТК в сентябре в течение следующего месяца состоится открытие железной дороги.

Министр сказал, что данный проект является одним из важных проектов в регионе.

По его словам, также ведутся работы по строительству логистического центра в Карсе.

«После завершения строительства логистического центра в Карсе на территории Турции планируется построить еще ряд логистических центров», - сказал министр.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс с целью ознакомления с ходом строительных работ в рамках проекта БТК.

Отметим, что железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu