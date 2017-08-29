Иран отказался пустить иностранные проверки на военные объекты

2017-08-29 17:25 | www.trend.az | 3

Тегеран не позволит кому-либо проводить инспекции на своих военных объектах, заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что США настаивают на проведении проверок на военных объектах в Иране, чтобы определить, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому.

"Военные объекты являются секретными и никто не может получить доступ к ним", - приводит агентство слова Ноубахта.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.