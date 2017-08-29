Президент поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы

2017-08-29 17:37 | www.apa.az | 4

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится, что Исламская религия, которая является превосходной страницей в истории мировой цивилизации с присущей ей демократией, гуманизмом и человеческими идеалами, играет важную роль в формировании мировоззрения и в национально-культурном развитии нашего народа.

Глава государства поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия.