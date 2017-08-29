Спецпредставитель США: «Мы будем считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность»

2017-08-29 17:50 | www.apa.az | 3

США выступают против замораживания вопроса Крыма.

Как сообщает АПА, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью «Deutsche Welle».

Напомним, что ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к «выстраиванию отношений». По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом «следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок». В свою очередь ранее кандидат в канцлеры ФРГ Александер Гауланд заявил, что нужно признать Крым частью России, так как полуостров никогда не вернется обратно в состав Украины.

«Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и в Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий», - сказал Волкер, комментируя предложение заморозить вопрос возвращения Крыма Украине.

По его словам, США заинтересованы в установлении мира на всей территории Украины и возвращении Крыма. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению конфликта в Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны: «Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев».

Он также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа: «Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важным. Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной».

По словам дипломата, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.