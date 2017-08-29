2017-08-29 17:42 | www.oxu.az | 3
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в поздравлении говорится, что Исламская религия, которая является великолепной страницей мировой цивилизации с присущей ей демократией, гуманизмом и человеческими идеалами, играет важную роль в формировании мировоззрения и национально-культурного развития нашего народа.
Глава государства поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Н.О.