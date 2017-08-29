МИД Азербайджана может внести в «черный список» имя корреспондента Amnesty Press

2017-08-29 17:51 | www.oxu.az | 4

Посещение корреспондентом Amnesty Press Изабеллой Розенгрин Нагорного Карабаха незаконно».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя статью про Нагорный Карабах, опубликованную 15 августа в медиа-органе Amnesty Press, который связан с организацией Amnesty International.

Он сказал, что в связи с посещением в МИД Азербайджана никто не обращался.

Х. Гаджиев отметил, что в указанной статье в далекой от объективных журналистских принципов форме поощряется агрессия Армении против Азербайджана:

«Эта статья предвзятая и необъективная. Несмотря на то, что во время освещения конфликтов объективные принципы медиа требуют учитывать позиции обеих сторон, здесь ведется односторонняя пропаганда. Это говорит о том, что эта статья является заказной».

Х. Гаджиев добавил, что МИД выясняет детали совершенной поездки. Не исключено, что имя этого корреспондента будет внесено в «список нежелательных лиц».

Н.О.