Стоимость нефти вновь перешла к снижению на последствиях урагана "Харви

2017-08-29 17:31 | www.trend.az | 3

Стоимость нефти во вторник днем вновь перешла к снижению, инвесторы отыгрывают последствия урагана "Харви" в Мексиканском заливе, а также ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам недели, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 16.14 стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19 процента - до 51,32 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,02 процента - до 46,56 долларов за баррель. Ранее во вторник нефть росла в цене.

В понедельник инвесторы выражали опасения по поводу того, что спрос на "черное золото" снизится из-за невозможности "переварить" предлагаемое сырье после закрытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мексиканском заливе во время урагана "Харви". В результате стоимость нефти заметно снижалась.

В связи с закрытием НПЗ на шельфе Мексиканского залива в конце прошлой недели из-за урагана "Харви" инвесторы опасаются, что спрос на американскую марку West Texas Intermediate (WTI), которая добывается в штате Техас и в основном используется для производства бензина, резко сократится в связи с невозможностью обеспечить спрос.

Согласно данным американского министерства энергетики, почти половина объема нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса, или девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей всех США, выбывают из-за урагана "Харви".

Теперь инвесторы ожидают данных по запасам сырья от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. По мнению экспертов, коммерческие запасы нефти в США за неделю за отчетную неделю вновь снизились - на 2,115 миллиона баррелей, или на 0,46 процента - до 461,085 миллиона баррелей. Данные от Минэнерго станут известны в среду.