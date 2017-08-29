Выделены дополнительные средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Мингячевире

2017-08-29 17:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа Президента "О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 9,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.