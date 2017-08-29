Президент выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения в Мингячевире

2017-08-29 18:00 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 9,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Н.О.