В следующем году будут подготовлены новые правила приема на работу учителей

2017-08-29 18:10 | www.oxu.az | 3

«В следующем году будут подготовлены новые правила приема на работу учителей».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил замдиректора отдела человеческих ресурсов Минобразования Эшги Багиров.

По его словам, ряд вопросов требует усовершенствования, что найдет свое отражение при разработке новых правил.

Представитель ведомства отметил, что в этом году для участия в конкурсе по приему на работу учителей прошли регистрацию около 50 тысяч кандидатов.

«В общей сложности около 4 тысяч участников конкурса завоевали право работать учителями», - подытожил Багиров.

Он также напомнил, что раньше до конца календарного года проводилась диагностическая оценка тех, кто успешно прошел конкурс, и на следующий год они получали надбавку к своей зарплате.

«Теперь согласно распоряжению президента, кандидаты, успешно прошедшие конкурс по приему на работу учителей, приравниваются к кандидатам, в отношении которых проведена диагностическая оценка. В очередном календарном году учителя, прошедшие конкурс и получившие назначение, получат надбавку к своей заработной плате», - сообщил он.

Э.А.

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