В Италии ввели режим ЧП на острове Искья из-за землетрясения

2017-08-29 17:36 | www.trend.az | 3

Совет министров Италии во вторник по предложению премьер-министра Паоло Джентилони объявил чрезвычайное положение в ряде районов острова Искья в связи с последствиями землетрясения, произошедшего 21 августа, передает РИА Новости

Речь идет о курортных городках Казамиччола-Терме, Форио и Лакко-Амено, находящихся на северо-западном побережье этого итальянского острова в Тирренском море. Для проведения срочных работ по преодолению последствий стихийного бедствия правительство Италии выделило семь миллионов евро из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям.

Подземный толчок на острове Искья был зафиксирован 21 августа в 20.58 по местному времени. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0.

Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно пяти километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали около 20 более слабых афтершоков. Жертвами этого стихийного бедствия стали две женщины, 39 человек были ранены, около двух тысяч остались без крова.

По данным ученых из итальянского Института электромагнитной съемки местности, которые провели замеры при помощи европейских спутников Sentinel-1 и итальянского спутника COSMO-SkyMed, уровень земли в районе Казамиччола-Терме понизился приблизительно на четыре сантиметра.

Во вторник наиболее пострадавшие от землетрясения районы Искьи посетит президент Италии Серджо Маттарелла.