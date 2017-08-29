Иран планирует начать производство собственных тяжелых истребителей

2017-08-29 18:20 | www.oxu.az | 2

«Иран намерен начать производство тяжелого истребителя собственной разработки».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны страны, бригадный генерал Амир Хатами.

«Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства, - сказал он. - Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования».

Хатами также подчеркнул, что Ирану необходимо развивать «стратегические военно-воздушные силы».

Кроме того, по словам главы ведомства, Иран добился определенного прогресса в производстве средств ПВО.

«Ракетная система дальнего радиуса действия «Бавар-373», спроектированная и изготовленная иранскими экспертами, готова более чем на 85 процентов», - отметил он.

Хатами указал на приверженность его ведомства «наращиванию ракетного и оборонного потенциала», поскольку «враги осведомлены о дальности, точности и разрушительной силе иранских ракет».

Зенитный ракетный комплекс «Бавар-373» впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности. О заступлении на боевое дежурство поставленных Россией ЗРК С-300 власти Ирана объявили в начале июля.