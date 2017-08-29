В Ереване в бильярдном клубе мужчина захватил в заложники девушку

2017-08-29 17:43 | www.trend.az | 2

Во вторник в одном из бильярдных клубов в ереванском районе Эребуни мужчина взял в заложники девушку и угрожал ее убить, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

​Согласно сообщению, на место происшествия были направлены сотрудники полиции. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить мужчину, захватившего заложницу, благодаря работе снайпера, и девушка была освобождена.

Раненый снайпером мужчина был доставлен в больницу, где позднее скончался. Обстоятельства инцидента выясняются.