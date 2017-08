Новое послание человечества Вселенной

Начат сбор средств на создание нового послания человечества другим цивилизациям, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

На этот раз оно будет цифровым. Научный журналист и космический художник Джон Ломберг начал сбор средств на создание нового послания человечества другим цивилизациям. Посланником должна будет выступить автоматическая межпланетная станция New Horizons. В настоящее время она исследует Солнечную систему за орбитой Плутона.

Джон Ломберг уже участвовал в создании подобных посланий. Тогда их носителями стали космические аппараты Voyager-1 и Voyager-2. Послание было сделано в виде позолоченной информационной пластинки с записью звуковых и видеосигналов, упакованной в алюминиевый футляр. Она имеет диаметр 12 дюймов (около 30 см) и покрыта золотом для предохранения от эрозии под действием космической пыли. Вместе с пластинкой в футляр упакованы фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи. На футляре выгравирована схема, изображающая установку иглы на поверхности записи, скорость проигрывания и способ преобразования видеосигналов в изображение.

В послании для New Horizons будет использоваться совсем другая схема. Послание человечества будет загружено в бортовой компьютер космического аппарата. Правда, есть одна проблема: New Horizons всё ещё работает над изучением дальних объектов Солнечной системы. 1 января 2019 года New Horizons сблизится с небесным телом, обозначенным в астрономических каталогах как 2014 MU69, в поясе Койпера примерно в 1,6 млрд километров от Земли, далеко за орбитой Плутона.

Только после изучения этого объекта и отправки всех данных в NASA можно будет освободить память бортового компьютера, чтобы загрузить в него послание человечества. Так что у землян есть два года, чтобы сформулировать всё, что мы хотим сообщить о себе другим цивилизациям.

