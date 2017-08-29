В шорт-лист премии Гавела включили представителей Турции, Австрии и Венгрии

2017-08-29 17:51 | www.trend.az | 2

Международное жюри Премии имени Вацлава Гавела включило в шорт-лист за 2017 год борца за права человека Мурата Арслана из Турции, находящегося ныне в заключении, главу австрийской благотворительной организации Concordia - Proiecte Георга Споршилла и Хельсинкский комитет Венгрии, сообщил во вторник на пресс-конференции в Библиотеке Гавела в Праге вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл, передает РИА Новости

"Международное жюри Премии имени выдающегося человека, борца за человеческие права, диссидента, а потом первого посткоммунистического президента Чехословакии Вацлава Гавела включило в шорт-лист за 2017 год видных деятелей правозащитного и благотворительного движения, пример которых достоин активного подражания в других странах", - сказал Гейл.

Международная премия имени Вацлава Гавела за вклад в защиту прав человека была учреждена в 2013 году Библиотекой Гавела в Праге, чешским фондом "Хартия-77" и ПАСЕ. Размер премии - 60 тысяч евро. Лауреат премии будет назван и награжден в первый день работы осенней сессии ПАСЕ, 9 октября 2017 года.

В 2016 году премия была присуждена борцу за права езидов и общественному деятелю из Ирака Надии Мурад, пережившей сексуальное рабство в террористической группировке "Исламское государство".