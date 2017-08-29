Иран планирует начать производство собственных тяжелых истребителей

2017-08-29 17:54 | www.trend.az | 3

Иран намерен начать производство тяжелого истребителя собственной разработки, заявил министр обороны страны, бригадный генерал Амир Хатами, передает во вторник ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

"Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства, - сказал он. - Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования". Хатами также подчеркнул, что Ирану необходимо развивать "стратегические военно-воздушные силы".

Кроме того, по словам главы ведомства, Иран добился определенного прогресса в производстве средств ПВО. "Ракетная система дальнего радиуса действия "Бавар-373", спроектированная и изготовленная иранскими экспертами, готова более чем на 85 процентов", - отметил он.

Хатами указал на приверженность его ведомства "наращиванию ракетного и оборонного потенциала", поскольку "враги осведомлены о дальности, точности и разрушительной силе иранских ракет".

Зенитный ракетный комплекс "Бавар-373" впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности. О заступлении на боевое дежурство поставленных Россией ЗРК С-300 власти Ирана объявили в начале июля.