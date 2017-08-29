Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 5 млн манатов

2017-08-29 18:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник прошел аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 728 дней на общую сумму пять миллионов манатов, сообщает БФБ.

Заявки на среднесрочные облигации со сроком обращения 728 дней были поданы восемью инвесторами на общую сумму 21,55 миллиона манатов. Из этой эмиссии было реализовано облигаций на сумму пять миллионов манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 80,0658 манатов (при доходности в 28,7946 процента) и 107,0103 маната (11 процентов).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 105,5568 маната (при доходности в 11,8 процента), средневзвешенная цена составила 106,3283 маната (11,3735 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – 27 августа 2019 года.

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)