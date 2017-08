Трамп запутался в блондинках

2017-08-29 19:54 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё перепутал двух журналисток-блондинок, пишет The Telegraph.

Как передает Oxu.Az, в ходе мероприятия нескольким репортерам с обеих сторон дали задать вопросы. Трампу показалось, что финский президент указал на представительницу СМИ, которая уже выступала.

THIS. The Finnish journalists @potus had trouble telling apart. They are def. 2 diff. people. So glad I met @maria_annala + @vilenpaula. pic.twitter.com/gthZWwiiJa