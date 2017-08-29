В Германии эвакуируют более 20 тысяч человек для подрыва бомбы времен ВОВ

2017-08-29 19:55 | www.trend.az | 4

Порядка 21 тысячи жителей немецкого города Кобленц будут вынуждены покинуть свои дома из-за контролируемого подрыва бомбы Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию SWR Aktuell.

По данным радиостанции, в понедельник рабочие нашли бомбу на стройке детского сада. Ее подрыв запланирован на субботу второго сентября. Как отмечает радиостанция, контролируемый подрыв пройдет накануне воскресного марафона.

Местные жители должны покинуть свои дома и квартиры к 13.00 субботы. Радиус эвакуации составит один километр. В него попадают также больница и тюрьма.