Иран планирует начать производство собственных тяжелых истребителей

2017-08-29 20:03 | www.apa.az | 2

Иран намерен начать производство тяжелого истребителя собственной разработки, заявил министр обороны страны, бригадный генерал Амир Хатами. Как передает АПА, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

"Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства, - сказал он. - Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования". Хатами также подчеркнул, что Ирану необходимо развивать "стратегические военно-воздушные силы".

Кроме того, по словам главы ведомства, Иран добился определенного прогресса в производстве средств ПВО. "Ракетная система дальнего радиуса действия "Бавар-373", спроектированная и изготовленная иранскими экспертами, готова более чем на 85 процентов", - отметил он.