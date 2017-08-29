Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы

2017-08-29 20:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил азербайджанский народ с Гурбан байрамы.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, с праздником Гурбан байрамы, являющимся символом нравственного совершенства и единства, передаю вам самые искренние пожелания.

Исламская религия, составляющая благодаря своему демократизму, гуманизму и общечеловеческим идеалам величественную страницу мировой цивилизации, сыграла исключительную роль в формировании мировоззрения и национально-духовном развитии нашего народа, прогрессивные исламские ценности и традиции всегда высоко ставились в Азербайджане.

Благословенный Гурбан байрамы, олицетворяющий в себе завершенность Ислама как религии и ниспослание его человечеству как пути духовно-нравственного спасения, является праздником, призывающим людей к милосердию, солидарности и братству. B этот дорогой день мусульмане демонстрируют готовность к любой самоотверженности во имя Аллаха, получают возможность пережить радость близости ко Всевышнему.

Наш народ всегда с почтением относится к своим национально-духовным ценностям и традициям. Ежегодно с большими торжествами отмечаются все религиозные церемонии, в том числе Гурбан байрамы. Во всех уголках нашей страны приносятся жертвы во имя Аллаха, проводится широкая благотворительная работа, возносятся молитвы во имя прогресса и благополучия нашего государства, почитается бессмертная память наших шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Уверен, что нынешний Гурбан байрамы также станет торжеством национально-духовного согласия, благих деяний, чувств сострадания и милосердия в нашем обществе.

Дорогие сестры и братья!B этот благословенный день еще раз желаю всем вам крепкого здоровья, счастья вашим семьям, достатка вашим домам.С праздником Гурбан байрамы!", - говорится в поздравлении главы государства.