США ввели санкции против главного казначея ИГ

2017-08-29 20:10 | www.trend.az | 5

Минфин США во вторник ввел санкции в отношении главного казначея террористической группировки "Исламское государство" Салима Мустафы Мухаммеда аль-Мансура, передает РИА Новости со ссылкой на поступивший в агентство документ.

"В результате все финансовые интересы Мансура, находящиеся в американской юрисдикции, заблокированы", - отмечается в документе.

Также сообщается, что эти меры американский минфин предпринимает в рамках сотрудничества с иракским правительством в сфере противодействия ИГ.

"Казначейство продолжает работать в тесном сотрудничестве с правительством Ирака, чтобы выявить финансовые сети ИГ внутри и за пределами управляемой ИГ территории", - приводятся в документе слова директора департамента по контролю за иностранными активами минфина Джона Смита.