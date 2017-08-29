Вице-премьер Японии допустил верность мотивов Гитлера

2017-08-29 20:23 | www.oxu.az | 4

Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо заявил, что мотивы фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера могли быть верными. Об этом он сказал во время политического семинара в Иокогаме, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Асо, нет никакой разницы, что движет политиком, однако важен результат его работы. «Даже если его мотивы и были верны, недопустимо было убивать миллионы людей, как это сделал Гитлер», — указал министр.

Глава Минфина также отметил, что «политик — не та работа, которую можно выполнять, оставаясь только хорошим человеком».

Агентство пишет, что Асо четыре года назад уже высказывался по поводу политики Гитлера, проводившейся после прихода к власти в 1933 году, и возможности Японии изучить опыт конституционной реформы в Третьем рейхе. Тогда ему пришлось извиняться и разъяснять свои слова.

С.Б.

