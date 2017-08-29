Полиция Канады на велосипедах задержала одного из самых опасных преступников в США

2017-08-29 20:24 | www.trend.az | 3

Полицейский патруль на велосипедах задержал в Монреале (провинция Квебек) одного из самых разыскиваемых в США преступников, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Уроженец Лаоса Катай-Хаофон Сичантха, более известный как Као, входил в список самых разыскиваемых и опасных преступников иммиграционной службы США. Монреальские полицейские 23 августа задержали его вместе с подельником по подозрению в хранении наркотиков во время планового патрулирования улиц. При проверке документов мужчина попытался убежать, но его быстро поймали.

После задержания Као предъявил фальшивое удостоверение личности американского гражданина. При проверке в участке выяснилось, что его с 2005 года разыскивают в США за распространение наркотиков. За поимку Сичантха была объявлена награда в размере 25 тысяч долларов. На сайте иммиграционной службы говорится, что Као является лидером преступной группировки, которая продавала экстази и марихуану в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс, Массачусетс, Джорджия и Нью-Йорк. Сообщалось, что он может быть вооружен и очень опасен.

Кроме того, как позже выяснилось, уроженца Лаоса разыскивала и полиция провинции Онтарио (Канада), где он также занимался распространением наркотиков. В последний раз преступника видели в 2013 году в 40 километрах от Детройта (штат Мичиган), который находится на американо-канадской границе.

Как ожидается, после предъявления Као обвинений в Канаде он будет экстрадирован в США.