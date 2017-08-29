Цены на золото обновили максимум с ноября прошлого года

2017-08-29 20:27 | www.trend.az | 3

Золото дорожает в пятницу на фоне роста геополитической напряженности и снижения курса доллара, обновив максимум с ноября прошлого года, передает агентство "Интерфакс".

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,5 процента, до 1322,4 доллара за унцию. Ранее цены достигали максимальных с девятого ноября 2016 года 1326,08 долларов за унцию.

Как сообщалось, КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты. Ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тысячи километров и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 километров.

Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Тем временем курс доллара США к евро упал до минимума с января 2015 года - до 1,2027 доллара за евро. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков.