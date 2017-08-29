Глава МИД ОАЭ: Иран и Турция пытались ослабить суверенитет Сирии

2017-08-29 20:27 | www.apa.az | 2

Иран и Турция пытались ослабить суверенитет Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил 29 августа на пресс-конференции министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.

По его словам, Иран и Турция должны прекратить вмешательство в конфликт. «Наряду с внутренней политической ситуацией сирийская проблема возникла в результате вмешательства внешних сил, в частности, Иран и Турция действовали для ослабления суверенитета Сирии, они должны прекратить вмешиваться в конфликт», — сказал аль-Нахайян.