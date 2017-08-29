В Тегеране мужчина с ножом напал на прохожих

2017-08-29 20:40 | www.oxu.az | 4

Один человек погиб, двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на автобусной остановке на юге Тегерана, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Irna.

По сообщению главы агентства по чрезвычайным ситуациям Хасана Абаси, во вторник в 16.30 по местному времени неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на автобусной остановке на юге Тегерана. Один человек погиб, двое получили ранения.

Двое пострадавших были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавший был задержан и отправлен в полицейский участок. Причина нападения пока не установлена.

С.Б.

