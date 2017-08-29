"Азербайджанские железные дороги" перейдут на усиленный режим работы в связи с праздником Гурбан

2017-08-29 20:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Гурбан коллектив департамента по пассажирским перевозкам ЗАО "Азербайджанские железные дороги" " перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили Trend во вторник в отделе по связям с общественностью ЗАО, для дальнейшего повышения культуры обслуживания в пассажирских поездах и обеспечения комфортной перевозки пассажиров мобилизованы все силы. В то же время отмечается, что в связи с ожидаемым большим потоком пассажиров к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, будут прицеплены дополнительные вагоны.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вновь доводит до сведения пассажиров, что приобрести билеты на пассажирские поезда можно за 10 дней до отправления, а на дополнительные вагоны - в день отправления.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)