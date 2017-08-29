В Азербайджане будут разработаны новые правила приема на работу учителей

2017-08-29 20:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана в следующем году подготовит новые правила приема на работу учителей.

Об это во вторник журналистам сказал глава отдела по человеческим ресурсам минобразования Эшги Багиров.

"Ряд вопросов требует усовершенствования. Все они будут учтены при разработке новых правил", - сказал Багиров.

По его словам, раньше учителя поступали на работу, получив назначение по итогам конкурса, а до конца календарного года проводилось диагностическое оценивание их знаний, и зарплата тех, кто его успешно прошел, со следующего учебного года повышалась.

"Теперь же, согласно распоряжению главы государства, педагоги, успешно прошедшие конкурс по приему на работу, приравниваются к педагогам, прошедшим диагностическое оценивание. Учителя, получившие назначение по итогам конкурса, в очередном календарном году получат надбавку к своей заработной плате вне зависимости от того, прошли они диагностическое оценивание или нет", - сообщил Багиров.

Представитель ведомства отметил, что в этом году для участия в конкурсе по приему на работу прошли регистрацию около 50 тысяч кандидатов.

"В общей сложности около четырех тысяч участников конкурса получили право работать учителями", - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)