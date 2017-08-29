Полиция Ирана конфисковала почтовых голубей-наркодилеров

2017-08-29 21:06 | www.trend.az | 3

Полиция Ирана изъяла 100 голубей, используемых для контрабанды наркотиков, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Irna.

Иранская полиция по борьбе с наркотиками во вторник провела серию рейдов в провинции Керманшах, в ходе которых были обнаружены и изъяты почтовые голуби, обученные доставлять наркотики.

"Люди, занимающиеся продажей наркотиков, помещали наркотические вещества в коробочки и прикрепляли их к лапкам этих голубей, которые были обучены доставлять их в другое место в Керманшахе", - заявил местный представитель судебных органов.

Как сообщает агентство, в Керманшахе это первый случай использования голубей для контрабанды наркотиков.