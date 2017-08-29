Полиция Ирана конфисковала почтовых голубей-наркодилеров

2017-08-29 21:11 | www.oxu.az | 2
Полиция Ирана изъяла 100 голубей, используемых для контрабанды наркотиков, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Иранская полиция по борьбе с наркотиками во вторник провела серию рейдов в провинции Керманшах, в ходе которых были обнаружены и изъяты почтовые голуби, обученные доставлять наркотики.
«Люди, занимающиеся продажей наркотиков, помещали наркотические вещества в коробочки и прикрепляли их к лапкам этих голубей, которые были обучены доставлять их в другое место в Керманшахе», — заявил местный представитель судебных органов.
Как сообщает агентство, в Керманшахе это первый случай использования голубей для контрабанды наркотиков.