Полиция Ирана конфисковала почтовых голубей-наркодилеров

2017-08-29 21:11 | www.oxu.az | 2

Полиция Ирана изъяла 100 голубей, используемых для контрабанды наркотиков, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Иранская полиция по борьбе с наркотиками во вторник провела серию рейдов в провинции Керманшах, в ходе которых были обнаружены и изъяты почтовые голуби, обученные доставлять наркотики.

«Люди, занимающиеся продажей наркотиков, помещали наркотические вещества в коробочки и прикрепляли их к лапкам этих голубей, которые были обучены доставлять их в другое место в Керманшахе», — заявил местный представитель судебных органов.

Как сообщает агентство, в Керманшахе это первый случай использования голубей для контрабанды наркотиков.

С.Б.

