Борьба с угрозами нацбезопасности Турции будет продолжена - Эрдоган

2017-08-29 21:29 | www.trend.az | 2

Победа 30 августа 1922 года продемонстрировала всему миру волю турецкого народа к независимости, говорится в послании президента Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 95-ой годовщиной Победы и Днем Вооруженных сил Турции, передают во вторник турецкие СМИ.

Глава государства подчеркнул, что победа в сражении при Думлупынаре (26 августа 1922 года – 30 августа 1922 года – ред.), своими политическими и социальными последствиями, сказалась на течении всей истории человечества. «Эта победа вдохновила многие народы на борьбу, дала надежду к борьбе с империалистами», - отмечается в послании Эрдогана.

Президент поздравил с наступающим праздником миллионы жителей Турции, а также приветствовал всех друзей Анкары, разделяющих радость турецкого народа.

Глава государства напомнил, что, несмотря на нехватку ресурсов и бедность, турецкий народ под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка в 1919 году начал в Самсуне борьбу за свою свободу.

Президент Эрдоган указал, что Турция и сегодня, как 95 лет назад, ведет решительную борьбу с угрозами экономического и политического характера, в том числе попытками саботажа. «Наглядным свидетельством чувствительности Турции к угрозам является решительная борьба, которую ведет страна в рамках закона с такими кровавыми террористическими организациями, как течение Фетхуллаха Гюлена, ИГ и PПK», - констатировал президент.

Эрдоган подчеркнул, что борьба, которую ведет ныне Турция направлена не только на обеспечение безопасности турецких граждан, но и вносит вклад в формирование глобальной системы безопасности.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит шаги в направлении устранения источников угроз национальным интересам страны.

«Безусловно, главным источником силы для нас остается единство и сплоченность турецкого народа, а также поддержка дружественных государств», - отметил президент, дав также высокую оценку доблести граждан страны, предотвративших попытку переворота 15 июля 2016 года.

«В ту ночь погибли 250 граждан Турции, 2193 – получили ранения. Граждане стране не только предотвратили попытку переворота, но и продемонстрировали волю к защите страны, демократии и свободы», - говорится в послании Эрдогана.