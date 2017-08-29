В Сирии атаковали военных США

2017-08-29 21:32 | www.oxu.az | 6

Военнослужащие США, находящиеся в Сирии, вынуждены были вступить в перестрелку с местной оппозиционной группировкой, поддерживаемой Турцией. Об этом заявил представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Райан Диллон (Ryan Dillon), сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Наши силы действительно были атакованы и открыли ответный огонь, а затем передислоцировались в безопасное место», — сообщил он.

Инцидент произошел неподалеку от города Манбидж на севере Сирии. В этом регионе действуют поддерживаемые Турцией группировки, выступающие против правительства в Дамаске.

Представители американского командования добавили, что сообщили Анкаре об инциденте. По словам Диллона, подобные происшествия между представителями возглавляемой США коалиции и оппозицией неприемлемы.

С.Б.

