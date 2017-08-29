Израиль вернул своего посла в Египет

2017-08-29 22:03 | www.oxu.az | 4

Посол Израиля в Египте Давид Гуврин и персонал дипмиссии во вторник вернулись в Каир после восьми месяцев отсутствия, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Возвращение представителя Тель-Авива в Каир прошло спустя несколько недель после появления информации об окончании переговоров об обеспечении мер безопасности в отношении персонала посольства в египетской столице.

В декабре 2016 года израильский посол Давид Гуврин и персонал дипмиссии покинули Каир. В феврале 2017 года сотрудники посольства Израиля в Египте получили распоряжение остаться на родине из-за опасений относительно их безопасности.

В середине августа израильская газета Haaretz со ссылкой на свои источники сообщила о том, что израильская делегация в составе представителей МИД и антитеррористической спецслужбы Шабак обсудила со своими коллегами в Египте меры безопасности, необходимые для возобновления работы посольства в Каире.

По словам источников Haaretz, за последние месяцы участники достигли понимания по принципиальным вопросам и договорились усилить меры безопасности вокруг территории, где расположено посольство и резиденция посла Израиля. На воскресной встрече были сформированы практические методы обеспечения безопасности.

Египет - одна из двух арабских стран, наряду с Иорданией, с которой у Израиля есть дипломатические связи.

С.Б.

