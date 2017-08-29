В Ереване в бильярдной девушку захватили в заложники

2017-08-29 22:32 | www.oxu.az | 3

Полиция Армении установила личность мужчины, который во вторник захватил в заложники девушку в бильярдном клубе в Ереване и скончался в больнице после операции правоохранителей по его обезвреживанию, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Выяснилось, что заложницу в одном из зданий ереванского административного района Эребуни захватил Гор Акопян 1986 года рождения», — заявили в пресс-службе полиции, не сообщив о мотивах и требованиях мужчины.

В ведомстве отметили, что полицейские приняли решение обезвредить мужчину после безуспешных переговоров, длившихся более часа.

18:40

В Ереване зарегистрировано неординарное чрезвычайное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, неизвестный мужчина захватил в заложники молодую девушку. В пресс-службе полиции отметили лишь, что на месте происшествия работают полицейские.

Спустя некоторое время полицейские обезвредили мужчину, захватившего в заложники девушку в баре бильярдной Weekend. Это стало возможно благодаря работе снайпера. Мужчина скончался в больнице.

По некоторым данным, захваченная в заложники девушка пострадала и госпитализирована. Улица Ростовян, на которой расположена бильярдная, перекрыта.

И.Ф.