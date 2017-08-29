Afganistan'da NATO uçakları "yanlışlıkla" sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

2017-08-29 22:57 | www.trend.az | 0

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Zir Koh ilçesinde NATO kuvvetlerine ait uçakların "yanlışlıkla" sivilleri vurduğu bildirildi. Operasyonda 13 sivilin öldüğü, 7 sivilin de yaralandığı duyuruldu.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO uçaklarının Zir Koh'daki Taliban mevzilerine hava operasyonu düzenlerken "yanlışlıkla" sivillerin evlerini vurduğunu belirtti.

Farhad, sivillerin yaşadığı bölgenin Taliban mevzilerine çok yakın olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 7 sivilin de yaralandığını belirtti. Farhad, saldırıda 16 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda sadece 35 sivilin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: Milliyet