«Наполи» представил свою новую форму в Баку – ФОТО

2017-08-29 23:01 | www.oxu.az | 5

Итальянский клуб «Наполи» поделился в своем официальном инстаграме фотографией из Баку, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

«Наша новая футболка и великолепные «Огненные башни» в Баку. Кстати, знали ли вы, что Баку и Неаполь – города-побратимы?», - написано к фотографии.

«Наполи», как и «Карабах», будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов, куда неаполитанцы также пробились через квалификацию. Команда дважды становилась чемпионом Италии (второй титул был выигран, когда за «Наполи» играл Диего Марадона), побеждала в Кубке УЕФА.

Отметим, что Баку и Неаполь – города-побратимы с 1972 года.

С.Б.

