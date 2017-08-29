Содокладчики ПАСЕ посетят Баку

2017-08-29 23:20 | www.oxu.az | 4

В сентябре Баку посетят содокладчики по Азербайджану Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на своей странице в Twitter написал содокладчик по Азербайджану Мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннак.

Напомним, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ подготавливают очередной отчет по Азербайджану.

По словам С.Шеннака, первоначальная версия отчета будет представлена и вынесена на обсуждение в октябре этого года на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

С.Б.

