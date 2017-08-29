В Конго при сходе оползня погибли 28 человек

2017-08-29 23:22 | www.trend.az | 5

По меньшей мере 28 человек погибли в результате схода оползня на юге Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Синьхуа со ссылкой на губернатора Ричарда Мюйея (Richard Muyej).

Инцидент произошел во вторник днем в провинции Луалаба в районе горнодобывающей компании. По словам губернатора, число погибших может измениться, поскольку несколько человек по-прежнему находятся под завалами. В настоящее время ведутся спасательные операции, передает РИА Новости.

Ранее в августе на северо-востоке страны произошел оползень, число жертв которого может достигать 200 человек. Причиной схода оползня стал сильный дождь.