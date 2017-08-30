В Шамахы перед домом взорвана граната

2017-08-30 00:10 | www.apa.az | 2

В центре Шамахы взорвана граната. Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел минувшим вечером на проспекте Гейдара Алиева, у ворот частного дома №13. Неустановленное лицо постучал камнем в ворота и, окликнув, позвал на улицу хозяина дома Фараджова Рагифа Солтан оглу 1960 г.р. Взрыв прогремел в момент, когда Р.Фараджов, выйдя из дома, направился к воротам. Злоумышленник же ретировался на автомобиле, подбросив снаружи гранату к воротам.

В результате происшествия никто не пострадал, взрыв лишь повредил металлические ворота. Предполагается, что граната была шумовой, отчего прилегающие дома и другие строения избежали повреждений. Однако, жители некоторое время впали в панику из-за оглушительного грохота при взрыве.

В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные меры на месте происшествия. Выясняется личность, причины и обстоятельства инцидента.