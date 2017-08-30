Ardahan'da terör örgütü propagandasına 5 tutuklama

2017-08-30 00:38 | www.trend.az | 2
Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.
Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA