Домашние матчи «Карабаха» в ЛЧ пройдут на Олимпийском стадионе

2017-08-30 00:46 | www.oxu.az | 5

Домашние матчи на групповой стадии Лиги чемпионов футбольный клуб «Карабах» будет проводить не на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, а на Олимпийском стадионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, во вторник главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов посетил Олимпийский стадион, и состояние газона на основном и тренировочном полях его устроило.

Ранее журналисты не раз задавали Гурбанову вопросы о вероятности проведения матчей главного футбольного еврокубка на Олимпийском стадионе. Наставник «Карабаха» отвечал, что у его команды есть свой стадион – Республиканская арена – и они намерены проводить домашние матчи на ней. Но, судя по всему, сейчас главный тренер изменил свое решение.

«Карабах» примет «Рому», «Атлетико» и «Челси» на арене, претендующей на проведение финала Лиги чемпионов-2019. Напомним, что с «Ромой» «Карабах» сыграет в Баку 27 сентября, с «Атлетико» - 18 октября, а с «Челси» - 22 ноября.

Олимпийский стадион вмещает 68700 зрителей, а Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова - 31200.

С.Б.

