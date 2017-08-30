Посол США в Армении выразил признательность России

2017-08-30 01:11 | www.apa.az | 4

Американский посол в Ереване Ричард Миллз выразил признательность своему российскому коллеге за помощь РФ в тушении пожара в армянском заповеднике "Хосровский лес". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе министерства охраны природы Армении.

Армянские и российские спасатели совместно тушили пожар, начавшийся в заповеднике "Хосровский лес" 12 августа.

По данным пресс-службы, посол заявил, что на следующей неделе Армению посетит группа лесной службы США, занимающаяся вопросами восстановления сгоревших участков леса, для оказания помощи сотрудникам министерства и заповедника.