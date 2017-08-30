Charlie Hebdo посмеялся над жертвами урагана «Харви» – ФОТО

2017-08-30 01:25 | www.oxu.az | 2

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на обложке очередного выпуска карикатуру на погибших из-за обрушившегося на американский штат Техас урагана «Харви».

Как передает Oxu.Az, обложка номера, который поступит в продажу в среду, опубликована на странице издания в Facebook.

На ней изображены флаги нацистской Германии, наполовину ушедшие под воду. Также из воды торчат поднятые в нацистском приветствии (римском салюте) руки. «Бог существует! Он утопил всех неонацистов в Техасе», — написано на обложке.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По последним данным , от стихийного бедствия погибли как минимум девять человек, еще шесть числятся пропавшими без вести.

12 августа в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали крушение с произошедшими ранее событиями.

С.Б.

