В Хызинском районе обнаружено 119 неразорвавшихся боеприпасов после взрыва на складе минобороны

2017-08-30 02:01 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA) распространило сообщение в связи с работами, осуществленными с МЧС и МВД после взрыва на складе боеприпасов N-ской воинской части министерства обороны в Хызинском районе Азербайджана.

Как говорится в сообщении ANAMA, 29 августа агентство осуществило осмотр территории, площадью 3 680 615 кв. метров, было изъято 83 неразорвавшихся боеприпаса и 227 осколков разорвавшихся боеприпасов.

В целом за три дня, агентство осуществило осмотр территории, площадью 4 000 615 кв. метров, было изъято 119 неразорвавшихся боеприпасов и 264 осколка разорвавшихся боеприпасов.

Также была проведена просветительская беседа с жителями ближайших поселков Хызинского района.

Пожар на складе в N-ской воинской части минобороны Азербайджана произошел 27 августа.

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью выявления причин происшествия и для осуществления соответствующих мер безопасности, создана комиссия, состоящая из представителей министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных структур и других государственных органов.

По факту возбуждено уголовное дело.