Захвативший в Ереване заложницу мужчина требовал адвоката

2017-08-30 02:07 | www.apa.az | 4

Мужчина, захвативший во вторник в заложники девушку в Ереване, требовал пропустить к нему адвоката и пятерых граждан. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Правоохранительным органам пришлось обезвредить захватившего заложницу 31-летнего Гора Акопяна, скончавшегося позднее в больнице, так как переговоры с ним оказались безрезультатными.

"Пастинфо", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Акопян был недавно депортирован из США.

"Мужчина взял в заложники девушку 1993 года рождения на территории недействующего биллиардного клуба "Викенд", перед этим были выбиты оконные стекла, повреждено имущество. Приставив нож к горлу девушки, он требовал впустить в здание пятерых граждан и адвоката, угрожая в противном случае убить заложницу", — говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе минздрава сообщили, что состояние девушки оценивается как средней тяжести. Помимо многочисленных кровоподтеков, ссадин и колото-резанных ран, особенно в области шеи, у пострадавшей диагностирован также неосложненный перелом лучевой кости.